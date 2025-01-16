На 1200-летних мумиях из Перу нашли необычные татуировки

Благодаря современным технологиям ученые смогли раскрыть удивительные тайны древних татуировок. Объектом изучения стали мумии чанкайской культуры, существовавшей на территории современного Перу около тысячи лет назад.
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