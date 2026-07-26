Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю одолел 36-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса.
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