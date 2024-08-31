В России вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси и выплате соразмерной компенсации за нанесение вреда имуществу, здоровью или жизни пассажиров вступает в силу 1 сентября.
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