Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предмето...

Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предметов “pay-to-win”Хотя до выпуска Monster Hunter Wilds еще остается достаточно много времени, но команда разработчиков решила заранее успокоить игроков о пострелизных DLC, которые могут вновь заставить открыть их кошельки после покупки базовой версии.
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