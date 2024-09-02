Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предмето...

Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предметов “pay-to-win”Хотя до выпуска Monster Hunter Wilds еще остается достаточно много времени, но команда разработчиков решила заранее успокоить игроков о пострелизных DLC, которые могут вновь заставить открыть их кошельки после покупки базовой версии.