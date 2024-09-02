НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предмето...

Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предмето...

Платные DLC экшена Monster Hunter Wilds будут предлагать только косметику без предметов “pay-to-win”Хотя до выпуска Monster Hunter Wilds еще остается достаточно много времени, но команда разработчиков решила заранее успокоить игроков о пострелизных DLC, которые могут вновь заставить открыть их кошельки после покупки базовой версии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх