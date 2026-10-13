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Растворимый кофе 3 в 1 собрал в российских магазинах почти 16 млрд рублей

Растворимый кофе в формате 3 в 1 заметно укрепил свои позиции в повседневных покупках россиян. За первое полугодие жители страны оставили в магазинах на этот продукт 15,8 млрд рублей.

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