Растворимый кофе 3 в 1 собрал в российских магазинах почти 16 млрд рублей

Растворимый кофе в формате 3 в 1 заметно укрепил свои позиции в повседневных покупках россиян. За первое полугодие жители страны оставили в магазинах на этот продукт 15,8 млрд рублей.
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