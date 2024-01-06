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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави о Ла Лиге: «У «Барселоны» 1-я половина сезона не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне. Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах»

Хави о Ла Лиге: «У «Барселоны» 1-я половина сезона не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне. Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах»

«Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах. Надо идти вперед шаг за шагом. К тому же впереди у нас новый турнир (имеется в виду Суперкубок Испании – прим.

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