ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57.
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ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57.
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