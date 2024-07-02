Врач Чемисова объяснила, как правильно тренироваться в жару

Необходимо пить изотоники Врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Чемисова рассказала RT, что в жару при тренировке дольше часа стоит пить изотоники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии