На всей Украине объявлена воздушная тревога, в ряде областей слышны взрывы

Утром 31 октября на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, а также Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, в Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.