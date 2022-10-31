smi.today

4 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ЧТО вы меня тут обнадеживаете?!!! До инфарктов, если этого не произойдет?!!!... Взятие Одессы и Одесской области - эт...«СП»: в Херсонско...
  • лина любимцева
    Этот "магаданец" -потомок уголовных ЗэКа?Житель Магадана п...
  • лина любимцева
    Ксюшадь приготовят?.... Тоже, хотела в президентки... спьяну, наверняка... ТАКАЯ ПОЗОРУХА БЫЛА...Для России готовя...

На всей Украине объявлена воздушная тревога, в ряде областей слышны взрывы

На всей Украине объявлена воздушная тревога, в ряде областей слышны взрывы

Утром 31 октября на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, а также Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, в Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх