Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Об этом утверждают журналисты Baza, которые провели большое расследование о громких убийствах Виталий Манишин, который может быть тем самым известным "политеховским" маньяком, признался еще в одном убийстве.
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