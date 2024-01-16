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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Об этом утверждают журналисты Baza, которые провели большое расследование о громких убийствах Виталий Манишин, который может быть тем самым известным "политеховским" маньяком, признался еще в одном убийстве.

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