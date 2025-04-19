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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грачева о том, насколько Андреева изменилась за год: «Мирра не меняется, она просто очень-очень стабильна. Я за нее рада»

Грачева о том, насколько Андреева изменилась за год: «Мирра не меняется, она просто очень-очень стабильна. Я за нее рада»

– Ты недавно играла с Миррой Андреевой, которая сейчас в невероятной форме. Расскажи, насколько она изменилась за последний год? Ты все-таки играла с ней до этого.

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