Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Кирилл Готовец: «Цель – Кубок Гагарина. Буду делать все, что от меня зависит. Прочувствовав вкус чемпионства, хочется побеждать всегда»

– Какую цель ставите перед собой на новый сезон? – Глобальная цель – это Кубок. Буду делать все, что от меня зависит, для достижения этой цели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх