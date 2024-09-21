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Штурмовые группы ломают оборону ВСУ под Донецком

Штурмовые группы ломают оборону ВСУ под Донецком

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне СВО. Штурмовики при поддержке артиллерии и авиации уверенно продвигаются вглубь обороны противника, не давая неонацистам никаких шансов перейти в контратаку.

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