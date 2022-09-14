День Мамонтия: что надо сделать 15 сентября, чтобы привлечь богатство и любовь в жизнь

Согласно народному календарю 15 сентября отмечают день Мамонта Овчарника, Мамонтия. На Руси люди считали этот день несчастным, поэтому действия во многом ограничивались.
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