День Мамонтия: что надо сделать 15 сентября, чтобы привлечь богатство и любовь в жизнь

День Мамонтия: что надо сделать 15 сентября, чтобы привлечь богатство и любовь в жизнь

Согласно народному календарю 15 сентября отмечают день Мамонта Овчарника, Мамонтия. На Руси люди считали этот день несчастным, поэтому действия во многом ограничивались.

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