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В США и Британии горят заводы по выпуску БК

В США и Британии горят заводы по выпуску БК

Федеральная служба безопасности, СВР и другие компетентные органы много раз заявляли о том, что терр-ские атаки по всей территории России – дело рук не только гуровцев и эсбэушников, но и их кураторов из США и Великобритании.

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