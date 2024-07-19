Крымчане предложили создать «тропы здоровья» в рамках программы развития республики до 2036 года

В Крыму представили программу развития республики до 2036 года. Вице-премьер-министр крымского правительства и министр финансов РК Ирина Кивико напомнила, что определённые президентом России Владимиром Путиным национальные цели развития включают в себя 82 целевых показателя, охватывающих все сферы и субъекты РФ.