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Красный Север

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В ЯНАО с 1 сентября начала работать новая схема управления сферой ЖКХ

В ЯНАО с 1 сентября начала работать новая схема управления сферой ЖКХ

На Ямале с 1 сентября начали работу два новых ведомства, созданных на базе департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ, — департамент тарифной политики и департамент энергетики и коммунального комплекса.

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