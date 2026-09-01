В ЯНАО с 1 сентября начала работать новая схема управления сферой ЖКХ

На Ямале с 1 сентября начали работу два новых ведомства, созданных на базе департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ, — департамент тарифной политики и департамент энергетики и коммунального комплекса.
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