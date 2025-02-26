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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The First Berserker: Khazan получила новый трейлер с невероятными битвами с боссами The Firs...

The First Berserker: Khazan получила новый трейлер с невероятными битвами с боссами The Firs...

The First Berserker: Khazan получила новый трейлер с невероятными битвами с боссамиThe First Berserker: Khazan, действие которой происходит в той же вселенной, что и франшиза Dungeon Fighter Online, – это многообещающая новая ролевая игра от Nexon, которая обещает прекрасную графику в стиле сел-шейдинга и захватывающие бои.

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