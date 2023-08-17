Чем закончился скандал с проукраинской семьей в Краснодаре: героине видео грозит штраф

ЭЭ

Элви Эс

хочет в Киев?! Так отправьте её туда поскорей, нам тут пятая колонна не нужна. Предварительно взяв всю биометрию, чтоб, вернувшись сюда под другой фамилией с новыми документами, украинка не потребовала бесплатное жильё как беженка и прочие льготы