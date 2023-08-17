Чем закончился скандал с проукраинской семьей в Краснодаре: героине видео грозит штраф
Напомним, что скандал произошел 7 августа в ЖК «Любимый дом». Во дворе жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети для техники.
Комментарии
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хочет в Киев?! Так отправьте её туда поскорей, нам тут пятая колонна не нужна. Предварительно взяв всю биометрию, чтоб, вернувшись сюда под другой фамилией с новыми документами, украинка не потребовала бесплатное жильё как беженка и прочие льготы
КАКИЕ мать вашу ШТРАФЫ ??? , САЖАТЬ таких СВОЛОЧЕЙ НАДО а то РАЗВЕЛОСЬ их как БЛОХ...!!!
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