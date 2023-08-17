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Чем закончился скандал с проукраинской семьей в Краснодаре: героине видео грозит штраф

Чем закончился скандал с проукраинской семьей в Краснодаре: героине видео грозит штраф

Напомним, что скандал произошел 7 августа в ЖК «Любимый дом». Во дворе жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети для техники.

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Комментарии
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ЭЭ
Элви Эс
хочет в Киев?! Так отправьте её туда поскорей, нам тут пятая колонна не нужна. Предварительно взяв всю биометрию, чтоб, вернувшись сюда  под другой  фамилией с новыми документами, украинка не потребовала бесплатное жильё как беженка и прочие льготы
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14 час.
Гарий Щерба
КАКИЕ  мать вашу  ШТРАФЫ ??? ,  САЖАТЬ  таких  СВОЛОЧЕЙ НАДО  а то  РАЗВЕЛОСЬ  их как  БЛОХ...!!!
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6 час.

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