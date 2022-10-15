Множественное невежество: почему мы поддерживаем беззаконие?

Множественное невежество — это феномен в социальной психологии, когда человек, наблюдая нарушение законов, норм и морали, остаётся безучастным, так как уверен, что все остальные члены общества одобряют и поддерживают беззаконие, потому что никто не высказывается и не сопротивляется.