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Царьград

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Никита Высоцкий опроверг продажу квартиры отца за 170 млн рублей

Никита Высоцкий опроверг продажу квартиры отца за 170 млн рублей

Сын Владимира Высоцкого, Никита, сообщил, что квартира на 1-й Тверской-Ямской улице не принадлежала его отцу и не продается за 170 млн рублей.

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