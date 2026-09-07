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Журнал «Профиль»

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Иран заявил об испытании ракеты над авианосцем США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о проведении первого испытания разновидности противокорабельной ракеты над американским авианосцем.

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