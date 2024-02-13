А какой «супружеский долг» может требовать от мужа жена?

дмитрий ДМИТРИЙ

Как написала одна женщина- в дни моей юности...ТОГДА В СОЮЗЕ ВООБЩЕ СЕКСА НЕ БЫЛО...)) Сейчас женщины часто манипулируют этим--прибьешь полку ,тогда.. это стало каким то бартером. И почему желание женщины-закон, желание мужчины-статья. Мужчина без секса дома не умрет, он просто получит его в другом месте. Жена изпокон веков была и должна быть хранительнецей очага ,домашнего уюта( Безусловно мужчина тоже должен принимать в этом участие. Сейчас большую часть домашней работы делает бытовая техника. От стиральной машины, до мультиварки и посудомойки. А женщина требует все больше и больше денег от мужчины ей на солярии, маникюры, салоны.В зубах уже навязло выражение-ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСИВОЙ И БОЛЬШЕ ОНА НИ КОМУ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНА