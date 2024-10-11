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Царьград

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Ярославским контрактникам хотят добавить 250 тысяч

Ярославским контрактникам хотят добавить 250 тысяч

С 1 ноября такие выплаты, вероятно, появятся в Ярославле для заключивших контракт жителей города.Совсем скоро, с 1 ноября в Ярославле должна появиться единовременная выплата для жителей, заключивших контракт на службу в Вооружённых силах.

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