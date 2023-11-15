Туда нельзя: ГИБДД предупредила об опасной трассе в Челябинской области

Экстренное обращение к водителям связано с резкой переменой погоды.Госавтоинспекция Челябинской области просит автомобилистов в среду, 15 ноября, воздержаться от поездок по М-5: — В этот день горных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывами ветра до 7 м/с.