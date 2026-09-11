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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фиала перенес повторную операцию на левой ноге и выбыл на неопределенный срок. Форвард «Лос-Анджелеса» получил перелом на Олимпиаде

Форвард « Лос-Анджелеса » Кевин Фиала не будет готов к старту тренировочного лагеря команды.  Клуб сообщил, что 30-летний швейцарец перенес еще одну операцию на левой ноге в связи с переломом, полученным на Олимпиаде-2026 в Италии после столкновения с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном.

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