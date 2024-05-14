На озере Байкал откроется четвертая Международная школа "Сверхпроводящие технологии для обработки квантовой информации"

В летний период текущего года уникальное мероприятие ожидает на Байкальском побережье молодых специалистов в области физики и технологий — четвертая международная школа "Сверхпроводниковые технологии для обработки квантовой информации" (SQH-2024).
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