Брянская область оказалась на 39-м месте в рейтинге регионов РФ по безработице

Уровень безработицы в Брянской области снизился до 1,8%, жители региона ищут работу в среднем 6,2 месяца.
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