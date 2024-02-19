В Смоленске бывший преподаватель техникума добилась индексации зарплаты

История с новым руководством учебного заведения получила продолжение Наталья Захаркина обратилась в суд с иском к Смоленскому кооперативному техникуму Смолоблпотребсоюза с требованием об индексации заработной платы и компенсации морального вреда.
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