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Жертвовали карьерой и спасали детей: кем были и как выглядели матери знаменитых советских актёров

Жертвовали карьерой и спасали детей: кем были и как выглядели матери знаменитых советских актёров

Слава известных артистов часто заслоняет тех, кто стоял у самого начала их пути. Между тем за успехом советских и российских звёзд нередко скрываются драматические, а порой и подвижнические истории их матерей.

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