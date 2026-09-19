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Путин заявил о закладке в бюджет 2027 года цены на нефть 50 долларов за баррель

Путин заявил о закладке в бюджет 2027 года цены на нефть 50 долларов за баррель

Российские власти при подготовке федерального бюджета на 2027 г. исходят из цены нефти около 50 долларов за баррель.

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