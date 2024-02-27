Врач Казачкова: дефицит белка в рационе может стать причиной отеков

Отечность может указывать как на наличие заболевания, так и на неправильное питание. Что стоит изменить в рационе при данной проблеме, рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Казачков в беседе с радиостанцией Sputnik.
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