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Врач Казачкова: дефицит белка в рационе может стать причиной отеков

Врач Казачкова: дефицит белка в рационе может стать причиной отеков

Отечность может указывать как на наличие заболевания, так и на неправильное питание. Что стоит изменить в рационе при данной проблеме, рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Казачков в беседе с радиостанцией Sputnik.

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