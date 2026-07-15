В Смоленске у отделения Союза писателей России новый адрес

Смоленские литераторы переехали из исторического «Дома книги» при поддержке волонтеров Организация, которая более 70 лет базировалась в легендарном «Доме книги» в центре города, была вынуждена временно покинуть привычные стены из-за предстоящего ремонта здания.
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