Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске у отделения Союза писателей России новый адрес

В Смоленске у отделения Союза писателей России новый адрес

Смоленские литераторы переехали из исторического «Дома книги» при поддержке волонтеров Организация, которая более 70 лет базировалась в легендарном «Доме книги» в центре города, была вынуждена временно покинуть привычные стены из-за предстоящего ремонта здания.

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