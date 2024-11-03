Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за продажу детям зажигалок

Законопроект, направленный на защиту детей от токсикомании с использованием газа и зажигалок, рассмотрит в ближайшее время Государственная дума, сообщил 3 ноября ее председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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