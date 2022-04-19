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В Самарской области полицейские провели акцию «Право знать»

В Самарской области полицейские провели акцию «Право знать»

19 апреля отмечается День юридической службы в системе МВД России. В преддверии праздника ведущий юрист-консультант МО МВД России «Кинельский» Наталья Кубынина в рамках акции «Право знать» провела со школьниками профилактический урок, направленный на повышение правовой грамотности молодежи.

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