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Царьград

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ГУР о фатальном поражении под Покровском – ДНР почти всё: Оборона ВСУ посыпалась в неожиданных местах. Захвачены важнейшие укрепрайоны

ГУР о фатальном поражении под Покровском – ДНР почти всё: Оборона ВСУ посыпалась в неожиданных местах. Захвачены важнейшие укрепрайоны

Ресурсы украинского ГУР внезапно разразились новостями о поражении украинской армии под Покровском. Причём речь не о локальном сражении на одном из участков – зреет, то называется, "капитальная зрада".

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