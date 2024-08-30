Глава Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту неправомерных действий предпринимателя в Тверской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором жители одной из деревень Старицкого муниципального округа жаловались на действия местного предпринимателя, осуществляющего неконтролируемый выпас скота и использование сельскохозяйственной техники на территории населенного пункта, а также устроившего стихийный скотомогильник и незаконную добычу ископаемых.