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Царьград

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Фетисов: Овечкин установил рекорд НХЛ, которого не достигнут 100 лет

Фетисов: Овечкин установил рекорд НХЛ, которого не достигнут 100 лет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил рекорд Александра Овечкина в НХЛ, подчеркнув его уникальность.

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