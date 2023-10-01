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Вопрос о финансировании ВСУ поссорил Байдена и конгрессменов

Вопрос о финансировании ВСУ поссорил Байдена и конгрессменов

Вопрос о финансировании украинской армии поссорил Байдена и конгрессменов. Президент США заявил, что разочарован решением Палаты представителей: там продлили финансовый год, и тем самым устранили угрозу шатдауна – остановки работы федерального правительства.

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