Жителей улицы Малыгина в Новосибирске напугали строительством передержки для агрессивных собак

По информации одного из телеграм-каналов, в Хилокском треугольнике планируют поселить 100 животных.В Новосибирске жители улицы Малыгина, которая входит в печально известный Хилокский треугольник и зажата между "Левобережным" мусорным полигоном, Хилокским рынком и Клещихинским кладбищем, неожиданно узнали, что в их районе будет построен пункт постоянного содержания для агрессивных собак.
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