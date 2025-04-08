В Омск в этом году планирует зайти федеральная сеть бистро «Крошка Картошка». Заведение работают в формате самообслуживания, специализируется на блюдах русской кухни из печеного картофеля.
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В Омск в этом году планирует зайти федеральная сеть бистро «Крошка Картошка». Заведение работают в формате самообслуживания, специализируется на блюдах русской кухни из печеного картофеля.