Есть истории на любой вкус: далекая планета, где землянину приходится изображать средневекового дона, уездный городок XIX века с загадочным убийством и страна на излете Союза, где задумывают первый конкурс красоты.
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