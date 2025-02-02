Зачем России автогигант, который в проблемы России не въезжает Иван Рыбин На фото: президент России Владимир Путин и генеральный директор АО «Автоваз» Максим Соколов (слева направо) во время посещения завода «Автоваз».
«Искры» из «ВАЗ»! Как Путина пытались водить за нос по Тольятти
Комментарии
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Sergey
все ВВП знает.... знает сколько миллиардов разворовано на это (импортозамещение). это система, ему врут.... а он делает вид что верит. и мы делаем вид что верим им. так и живет.
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16 час.
Вячеслав Денисов
Очевидно, что Соколов - "свой", раз ему позволено врать, воровать и вешать лапшу на уши даже президенту!
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15 час.
Grandad
Поразило, как Путин закрыл показанную ему "Искру" : с размаху, как свой знаменитый "Запорожец".
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8 час.
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