Oil and gas prices are not going to calm down. The cost of blue fuel has been breaking records in Europe since 2022 and EU members have been unable to agree on measures to stop the nightmarish prices.
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