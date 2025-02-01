Главные ЧП на Северном морском пути: от столкновения в Карском море до застрявших во льдах.

Судно «Михаил Сомов», застрявшее на Северном морском пути (СМП). Фото: Вера Костамо/ТАСС 28 января 2025 года в Карском море произошло столкновение между российским атомным ледоколом «50 лет победы» и сухогрузом «Yamal krechet».