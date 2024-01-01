Семья из 3-х человек потратит в РФ на празднование НГ более 54 000 рублей

Перед Новым годом Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о планируемых тратах на Новый год и граждане заявили, что траты в расчёте на среднюю семью из 3-х человек составят более 54 000 рублей, то есть 18 000 рублей на каждого.