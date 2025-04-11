Optimism стал лидером по объему суточных транзакций среди мировых блокчейнов

По данным аналитической платформы Dune от 8 апреля, блокчейн-сеть Optimism добилась заметного успеха — за сутки через неё прошло транзакций на сумму $410 миллионов, что сделало её лидером по объему операций среди всех крупных блокчейнов.
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