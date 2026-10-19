Банк России с 27 декабря 2024 года устанавливает официальные курсы валют на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
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