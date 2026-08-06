Как провести выходные в Евпатории: гид по интересным местам

Евпатория – это настоящий музей под открытым небом, чьё прошлое насчитывает 25 веков. В старой части города, на относительно небольшой территории, находятся действующие храмы разных конфессий, а ещё памятники истории и архитектуры.
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